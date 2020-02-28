В жилом доме в Петербурге произошел взрыв

13:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Петербурге в жилом доме произошёл взрыв. Самодельное устройство сдетонировало в квартире в Калининском районе города.

Один человек пострадал, сейчас его осматривают медики, сообщили в управлении МЧС по Санкт-Петербургу. Там уточнили, что разрушений в доме нет, взрыв произошёл на третьем этаже в двухкомнатной квартире. Говорит Москва