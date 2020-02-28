ВС Турции поразили более 200 целей сирийской армии в Идлибе - Минобороны Турции

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВВС и артиллерия Турции поразили в сирийском Идлибе более 200 целей, принадлежащих сирийской армии. Об этом заявил в пятницу глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

"В результате работы боевых самолетов, беспилотников и артиллерии подверглись интенсивным ударам более 200 целей и объектов [сирийского] режима. Уничтожены пять вертолетов, 23 танка, 10 бронемашин", - цитирует министра телеканал Эн-ти-ви.