Украина не собирается праздновать 9 мая

08:40 Источник: РБК

Украина не планирует отмечать День Победы 9 мая, заявил глава МИД страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу «Украина 24».

«Нет, мы не собираемся праздновать 9 мая», — сказал он. Пристайко отметил, что Украина, «как и весь европейский континент», готова понять причины трагедии и простить друг друга. По словам министра, «именно в эту сторону должно идти празднование».

С 2015 года на Украине изменили название Дня Победы, убрав из него упоминание о Великой Отечественной войне. С тех пор в стране празднуют День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. РБК