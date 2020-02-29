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Трамп захотел провести саммит по вопросам разоружения с лидерами РФ и КНР

09:00 29.02.2020 Источник: Lenta.ru

Президент США Дональд Трамп захотел провести встречу с лидерами России и Китая, на которой можно было бы обсудить вопросы разоружения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американской администрации.

По его словам, Трамп готов воспользоваться любой возможностью для предотвращения новой гонки вооружений. Однако собеседник агентства не уточнил, когда именно можно было бы провести такую встречу. Одним из возможных вариантов указывается Генеральная ассамблея ООН в сентябре, на которую смогут приехать большинство мировых лидеров.

Инициативу провести саммит между Россией, США, Китаем, Францией и Великобританией ранее озвучил российский президент Владимир Путин. Глава государства заявил об этом на Всемирном форуме памяти жертв холокоста в Израиле в конце января.  Lenta.Ru

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