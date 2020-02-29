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Состояние богатейших людей мира снизилось на $444 млрд за неделю - Bloomberg

14:00 29.02.2020 Источник: Газета.Ru

Суммарное состояние богатейших людей мира снизилось на $444 млрд за минувшую неделю из-за влияния распространения коронавируса нового типа на фондовые рынки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным источника, среди пятисот самых богатых людей мира самые серьезные потери понесли глава Amazon Amazon Джефф Безос, соучредитель корпорации Microsoft Билл Гейтс и президент группы компаний LVMH Бернар Арно, занимающие три первые строчки в рейтинге. Отмечается, что они потеряли суммарно $30 млрд.  Газета.Ru

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