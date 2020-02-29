Парк развлечений «Остров Мечты» в первый день работы уже посетили около 40 000 человек
18:10 29.02.2020
Примерно 40 000 человек уже побывали в парке развлечений «Остров мечты», который сегодня открылся для публики в Москве. По словам председателя совета директоров холдинговой компании «Остров Мечты» Амирана Муцоева, парк предназначен для семейного отдыха - 30% аттракционов предназначены для маленьких детей, 30% для детей с родителями, остальные будут интересны подросткам и взрослым.
«Остров мечты» построен на средства инвесторов на месте заброшенного парка 60-летия Октября в Нагатинской пойме менее чем за 3 года. Это не только тематический парк развлечений, но и большой городской променад - четыре пешеходных галереи и три атриума, имитирующие архитектурные стили разных стран и известные достопримечательности. Парк развлечений крытый, что позволяет ему работать 12 месяцев в году.
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