Строительство первой в России ВСМ в очередной раз отложено
15:50 08.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва- Казань отложен в связи с высокой стоимостью. Потенциальная востребованность магистрали также пока не определена, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.
"Железную дорогу пока отложили, так как он [проект] имеет большую финансовую емкость, и пока не подтвержден пассажиропоток", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Относительно автомобильной трассы Москва - Казань Хуснуллин отметил, что дорога "будет обязательно". "Сейчас идет разработка градостроительной документации, проектной документации", - добавил он.
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