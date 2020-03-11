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Посольство России в Италии: Въезд для иностранных туристов на территорию страны закрыт

18:30 11.03.2020 Источник: Интерфакс

Въезд в Италию для иностранных туристов закрыт, страна на данный момент объявлена закрытой зоной, говорится в сообщении российского посольства в Риме, опубликованном в фейсбуке дипмиссии.

"На текущий момент вся территория Италии объявлена "закрытой зоной", где действует режим чрезвычайной ситуации и введены ограничения на передвижения физических лиц между населенными пунктами. Въезд для иностранных туристов на территорию страны закрыт", - заявили в посольстве.

"В частности, российские туристы, которые, несмотря на рекомендации МИД России, продолжают прилетать в Италию, вынуждены возвращаться обратно тем же рейсом. В порядке исключения допускается въезд иностранных граждан после соответствующих проверок в случаях, связанных с острой служебной необходимостью, состоянием здоровья или возвращением к постоянному месту жительства на территории итальянского государства", - говорится в сообщении. В посольстве РФ в очередной раз призвали россиян "воздержаться в настоящее время от поездок в Италию".

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