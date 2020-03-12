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НОВОСТИ

Падение въездного туризма в РФ составило 30%, выездного - 60% - Ростуризм

17:40 12.03.2020 Источник: Коммерсант.ru

Продажи туров из России за рубеж упали на 60% из-за ситуации с коронавирусом, количество туристов в Россию снизилось до 30%, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Она назвала ситуацию беспрецедентной.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что иностранцы практически полностью прекратили покупать туры в Россию.  Коммерсантъ

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