Смерть пациента в медцентре в Коммунарке не связана с коронавирусном

19:44

Пациент, умерший в московском медцентре в Коммунарке, скончался не из-за коронавирусной инфекции. По данным пресс-службы департамента здравоохранения Москвы, выполненные лабораторные исследования не подтвердили наличие у умершего человека вируса COVID-2019.



«Результаты проведения патологоанатомического вскрытия показали, что смерть наступила от кровоизлияния в надпочечники на фоне прогрессирования хронических заболеваний, в том числе рака поджелудочной железы и гепатита, - сообщают столичные медики. - В легких пациента не было обнаружено никаких патологических изменений. Проведенные исследования на коронавирусную инфекцию отрицательные».

