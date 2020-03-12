0
0
33
НОВОСТИ

Смерть пациента в медцентре в Коммунарке не связана с коронавирусном

19:44 12.03.2020

Пациент, умерший в московском медцентре в Коммунарке, скончался не из-за коронавирусной инфекции. По данным пресс-службы департамента здравоохранения Москвы, выполненные лабораторные исследования не подтвердили наличие у умершего человека вируса COVID-2019.

«Результаты проведения патологоанатомического вскрытия показали, что смерть наступила от кровоизлияния в надпочечники на фоне прогрессирования хронических заболеваний, в том числе рака поджелудочной железы и гепатита, - сообщают столичные медики. - В легких пациента не было обнаружено никаких патологических изменений. Проведенные исследования на коронавирусную инфекцию отрицательные».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:55 12.03.2020
Данные о распространении коронавируса в Москве на вечер 12 марта
0
16
19:50 12.03.2020
Россия временно закрывает границу с Италией - распоряжении кабмина
0
33
19:35 12.03.2020
Премьер Канады посадил себя в домашний карантин
0
64
19:10 12.03.2020
Большинство компаний в США испытывают проблемы с поставками из-за коронавируса - опрос
0
99
18:43 12.03.2020
Смрть мужчины, прибывшего из Италии, не связана с коронавирусом - медики
0
145
17:40 12.03.2020
Падение въездного туризма в РФ составило 30%, выездного - 60% - Ростуризм
0
217
17:12 12.03.2020
Баррель нефти Brent упал в цене ниже 33$
0
268
17:00 12.03.2020
В Чехии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
0
250
16:32 12.03.2020
Темпы роста экономики РФ в 2020 г. могут замедлиться до нуля - Кудрин
0
295
16:12 12.03.2020
Несмотря на коронавирус, на форум "Армия-2020" приглашены более 130 иностранных делегаций
0
266

Возврат к списку