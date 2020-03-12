Смерть пациента в медцентре в Коммунарке не связана с коронавирусном
19:44 12.03.2020
«Результаты проведения патологоанатомического вскрытия показали, что смерть наступила от кровоизлияния в надпочечники на фоне прогрессирования хронических заболеваний, в том числе рака поджелудочной железы и гепатита, - сообщают столичные медики. - В легких пациента не было обнаружено никаких патологических изменений. Проведенные исследования на коронавирусную инфекцию отрицательные».
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