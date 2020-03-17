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Социологи составили "портрет" среднего российского покупателя пива

13:32 17.03.2020 Источник: Lenta.ru

Составлен портрет среднего покупателя пива в России. Описание сделано на основании исследования холдинга «Ромир», оно имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Выяснилось, что чаще других пиво покупают россияне в возрасте от 30 до 40 лет (40 процентов). У 55 процентов покупателей пива есть высшее образование. «Говоря о семьях покупателей пива, чаще всего они состоят в браке (74 процента), однако не имеют детей (60 процентов)», — говорится в исследовании.

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