Социологи составили "портрет" среднего российского покупателя пива

13:32 Источник: Lenta.ru

Составлен портрет среднего покупателя пива в России. Описание сделано на основании исследования холдинга «Ромир», оно имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Выяснилось, что чаще других пиво покупают россияне в возрасте от 30 до 40 лет (40 процентов). У 55 процентов покупателей пива есть высшее образование. «Говоря о семьях покупателей пива, чаще всего они состоят в браке (74 процента), однако не имеют детей (60 процентов)», — говорится в исследовании.