Оперативный штаб опроверг слухи о введении режима ЧС в Москве
17:36 17.03.2020
Представители оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве опровергли сообщения некоторых СМИ о том, что столицу в скором времени планируют закрыть на карантин. По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, эта информация не соответствует действительности. «Сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба», - отметила Ракова.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин расширил профилактические меры, которые помогут избежать распространения короновируса в мегаполисе. Так с 21 марта по 12 апреля не будет занятий в государственных школах, детские сады переведены на свободное посещение. Отменены массовые досуговые мероприятия на открытом воздухе и в помещениях.
По данным Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории РФ, за сутки в России зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции, всего зафиксировано 114 случаев заражения коронавирусом.
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