Примерно 2 тыс граждан России застряли из-за закрытия границ в Египте

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около двух тысяч россиян не могут выехать из Египта из-за отсутствия авиасообщения в связи с пандемией нового коронавируса. Об этом сообщила в субботу временная поверенная в делах РФ в Каире Светлана Зубова.

"По нашим подсчетам, на данный момент в стране находятся около двух тысяч человек, которые не могут покинуть страну, - рассказала она корр. ТАСС. - В Шарм-эш- Шейхе остаются порядка тысячи человек, в Хургаде - приблизительно 860 туристов, еще сто человек - в Каире". По ее словам, большинство тех, кто не может выехать, прилетели в страну через Турцию, несколько сотен - через Казахстан. "Вопрос о возможной эвакуации находится в стадии проработки", - сказала Зубова, добавив, что аналогичная ситуация складывается и в других странах.