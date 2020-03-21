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Примерно 2 тыс граждан России застряли из-за закрытия границ в Египте

17:20 21.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около двух тысяч россиян не могут выехать из Египта из-за отсутствия авиасообщения в связи с пандемией нового коронавируса. Об этом сообщила в субботу временная поверенная в делах РФ в Каире Светлана Зубова.

"По нашим подсчетам, на данный момент в стране находятся около двух тысяч человек, которые не могут покинуть страну, - рассказала она корр. ТАСС. - В Шарм-эш- Шейхе остаются порядка тысячи человек, в Хургаде - приблизительно 860 туристов, еще сто человек - в Каире". По ее словам, большинство тех, кто не может выехать, прилетели в страну через Турцию, несколько сотен - через Казахстан. "Вопрос о возможной эвакуации находится в стадии проработки", - сказала Зубова, добавив, что аналогичная ситуация складывается и в других странах.

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