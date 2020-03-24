Жаров возглавил "Газпром-медиа"
11:05 24.03.2020 Источник: Интерфакс
Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров назначен на должность генерального директора АО "Газпром-Медиа Холдинг", сообщила во вторник компания. "Совет директоров АО "Газпром-Медиа Холдинг" назначил Александра Жарова на должность генерального директора с 24 марта 2020 года сроком на три года", - говорится в пресс-релизе.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин освободил Жарова от должности главы Роскомнадзора.
По данным источников "Интерфакса", пост главы Роскомнадзора, как ожидается, займет начальник управления администрации президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрей Липов.
Жаров возглавлял ведомство с 2012 года.
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