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Прорабатывается возможность использования любых спиртосодержащих средств для дезинфекции

21:20 24.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роспотребнадзор и Минпромторг РФ должны до 24 марта проработать возможность использования любых спиртосодержащих средств, включая косметические, для дезинфекции. Об этом говорится в решениях по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

"Роспотребнадзору совместно с Минпромторгом России проработать возможность использования любых спиртосодержащих средств, в том числе косметических, для дезинфекции. О результатах доложить в правительство Российской Федерации в срок до 24 марта 2020 г.", - говорится в материалах на сайте правительства.

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