Россиян предложили освободить от оплаты услуг ЖКХ на время карантина

09:20 Источник: Известия

Россиян предложили освободить от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавируса. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).

Власов пояснил, что у граждан на карантине возникают дополнительные издержки из-за повышенных счетов за коммунальные услуги, передает «РИА Новости».

«Финансовое благополучие очень многих россиян в результате этого значительно пострадает. Соответственно, освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам РФ в сложной экономической ситуации», — говорится в письме депутата, направленном главе Минстроя Владимиру Якушеву.

По мнению парламентария, такая мера должна быть введена до окончания особого режима по коронавирусу.

Ранее, 24 марта, в Госдуме предложили наказание до семи лет лишения свободы или штраф в размере до 2 млн рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Известия