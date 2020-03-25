Россиян предложили освободить от оплаты услуг ЖКХ на время карантина
09:20 25.03.2020 Источник: Известия
Россиян предложили освободить от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавируса. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).
Власов пояснил, что у граждан на карантине возникают дополнительные издержки из-за повышенных счетов за коммунальные услуги, передает «РИА Новости».
«Финансовое благополучие очень многих россиян в результате этого значительно пострадает. Соответственно, освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам РФ в сложной экономической ситуации», — говорится в письме депутата, направленном главе Минстроя Владимиру Якушеву.
По мнению парламентария, такая мера должна быть введена до окончания особого режима по коронавирусу.
Ранее, 24 марта, в Госдуме предложили наказание до семи лет лишения свободы или штраф в размере до 2 млн рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Известия
НОВОСТИ
- 10:32 25.03.2020
- YouTube снижает качество показа видеороликов из-за пандемии
- 10:20 25.03.2020
- В Китае мужчина умер от нового вируса - СМИ
- 10:05 25.03.2020
- Россия ускорит испытания ракеты "Циркон" - источник
- 10:00 25.03.2020
- Россиянам, находящимся в США, рекомендовано вернуться домой
- 09:33 25.03.2020
- Волгоградские студенты-волонтеры помогут в борьбе с коронавирусом
- 09:32 25.03.2020
- Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного для США уровня - Politico
- 09:05 25.03.2020
- Жителей Северо-Курильска эвакуируют в связи с угрозой цунами
- 09:00 25.03.2020
- Число зараженных коронавирусом в мире выросло почти на 40 тысяч за сутки
- 08:50 25.03.2020
- Опрос: Почти 50% родителей не довольны качеством дистанционного обучения детей
- 08:30 25.03.2020
- Тест дающий результат на коронавирус за пять минут создали в Сингапуре - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать