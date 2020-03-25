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НОВОСТИ

Россиянам, находящимся в США, рекомендовано вернуться домой

10:00 25.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Россиянам, находящимся в США, рекомендовано вернуться на Родину. Российское Генконсульство в Нью-Йорке предупредило о возможном закрытии американского воздушного пространства из-за коронавируса. 

В ФБ дипмиссии напоминается, что Аэрофлот" продолжает осуществлять регулярные рейсы из США.  Эхо Москвы

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