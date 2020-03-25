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НОВОСТИ

YouTube снижает качество показа видеороликов из-за пандемии

10:32 25.03.2020 Источник: Эхо Москвы

YouTube снижает качество показа видеороликов во всем мире из-за пандемии коронавируса.

Как говорится в заявлении компании Google, качество воспроизведения видеороликов будет переведено с «высокого разрешения на стандартное. Это связано с тем, что из-за удаленной работы и самоизоляции пользователей пиковая нагрузка на сети смещается по времени.  Эхо Москвы

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