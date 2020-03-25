Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 77 рублей
13:00 25.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже отметки в 77 руб. Согласно данным на 12:13 мск, стоимость американской валюты снизилась на 1,68% к уровню закрытия предыдущих торгов и составила 76,9 руб.
Евро снижается на 1% - до 83,6 руб.
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