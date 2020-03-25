Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам РФ - Песков
13:20 25.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин в среду обратится к гражданам страны в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня произошли изменения в графике президента: он отменяет вылет в Санкт-Петербург и остался в Москве. В настоящее время он работает и уже в ближайшие часы завершит работу над текстом своего обращения к гражданам", - сказал представитель Кремля.
Он пояснил, что "такая потребность возникла после вчерашнего многочасового совещания по эпидемиологической ситуации и совещания с руководством правительства, Центрального Банка, Администрации президента по вопросам поддержки граждан и экономики страны на фоне непростой мировой экономической ситуации, спровоцированной эпидемией коронавируса". "Сейчас президент завершает работу над обращением, оно будет транслироваться под телевизору буквально в ближайшие часы", - уточнил Песков.
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