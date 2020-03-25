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Цена нефти Brent опустилась ниже $26 за баррель

15:00 25.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE по состоянию на 13:54 мск снижается на 4,5% - до $25,9 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI падают на 2,4% и находятся на отметке $23,4 за баррель.

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