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НОВОСТИ

США могут стать новым эпицентром распространения коронавируса - ВОЗ

15:12 25.03.2020 Источник: Эхо Москвы

США могут стать новым эпицентром распространения коронавируса, — предупреждает Всемирная организация Здравоохранения.
По данным университета Джона Хопкинса, который ведет статистику, в Соединенных Штатах более 53 тысяч инфицированных, 703 человека скончались.  Эхо Москвы

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