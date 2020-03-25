16:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На Украине ввели режим ЧС сроком на 30 дней. В случае необходимости он будет продлён, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Сегодня стало известно, что на Украине подтвердили четвёртый случай смерти от коронавируса.

Накануне в Киеве усилили ограничения в рамках борьбы с эпидемией, в частности, ввели масочный режим в общественном транспорте и рабочих помещениях, закрыли киоски по продаже шаурмы и запретили продавать разливной алкоголь. Говорит Москва