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НОВОСТИ

Голосование по поправкам к Конституции откладывается - Путин

16:25 25.03.2020

В обращении к народу президент РФ Владимир Путин заявил, что из-за пандемии коронавируса голосование по поправкам к Конституции будет отложено на неопределенный срок.

"Считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране, и только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов примем решение о новом дне голосования", - заявил Путин в своем телеобращении к гражданам.

Он также сообщил, что в рамках мер по борьбе с распространением заболевания следующая неделя объявляется нерабочей с сохранением заработной платы.

"Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни, поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы, то есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля", - заявил глава государства в обращении к гражданам.

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