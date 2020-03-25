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НОВОСТИ

Выплаты по больничному должны быть не менее одного МРОТ в месяц - Путин

19:20 25.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин предложил установить норму выплаты по больничному в размере не менее одного МРОТ в месяц. Об этом он заявил в своем обращении к гражданам РФ в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

"Предлагаю установить норму: выплаты по больничному должны рассчитываться исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц. Пока такая норма будет действовать до конца текущего года, а затем примем решение с учетом ситуации", - заявил президент.

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