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Агентство Fitch изменило прогноз российской банковской системы на "негативный"

22:00 25.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз российской банковской системы со «стабильного» на «негативный». По мнению его аналитиков, экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цены на нефть, негативно влияет на кредитный портфель российских банков.

То же самое Fitch сделало для Украины, Казахстана, Армении, Азербайджана, Белорусии и Грузии.  Эхо Москвы

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