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Истребитель Су-27 пропал с экранов радаров над Черным морем - МО РФ

22:40 25.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребитель Су-27 ВКС России пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в 50 километрах от Феодосии в Крыму, сообщили в среду в Минобороны России.

"25 марта около 20:10 в акватории Черного моря в 50 км от Феодосии при проведении плановых полетов пропала отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя Су-27. В 20:11 был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в данном районе", - сообщили в ведомстве.

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