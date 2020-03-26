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Вертолет направили в новый район поисков пилота Су-27 в Черном море

09:00 26.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вертолет направлен в новый район поисков, где зафиксирован сигнал буя, предположительно, с потерпевшего крушение над Черным морем самолета Су-27, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Росморречфлота.

"Район предполагаемого местонахождения буя установлен вертолетом поисково-спасательной службы Черноморского флота. С наступлением рассвета флот выслал вертолет", - сказал собеседник.

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