Повышенный размер оплаты больничного листа будет применяться уже с апреля

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Повышенный размер оплаты листков нетрудоспособности будет использоваться уже с апреля 2020 года. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ.

"Новый порядок расчета выплат будет применяться уже с апреля 2020 года", - сообщили в министерстве.

Президент России Владимир Путин в своем телеобращении предложил установить норму выплаты по больничному в размере не менее одного МРОТ в месяц. По его словам, такой порядок оплаты будет действовать до конца года.

Повышение оплаты больничных листов в основном коснется работников с небольшой зарплатой или маленьким стажем работы - это около 2,3 млн россиян, расходы бюджета на эти цели составят порядка 7 млрд рублей, добавили в пресс-службе Минтруда РФ.

"Улучшение условий оплаты больничных листов может затронуть 2,3 млн человек. Для осуществления выплат в повышенном размере из бюджета дополнительно потребуется около 7 млрд рублей. В качестве минимальной базы для расчета пособий по временной нетрудоспособности будет использоваться минимальный размер оплаты труда", - сообщили в министерстве.