Саммит G7 завершился без общей резолюции из-за того, США настаивали на названии коронавируса "Уханьский", "Китайский"

11:23 Источник: НГ-Online

Встреча министров иностранных дел стран Группы семи (G7) завершилась в среду без традиционного совместного заявления, потому что, по мнению одного из должностных лиц, знакомых с этим вопросом, члены G7 не согласились бы с просьбой США назвать новый коронавирус "Уханьским", - сообщает WSJ.

США председательствовали на этом заседании, которое было проведено фактически из-за опасений по поводу вспышки болезни, вызванной CJVID-19. Госдепартамент использует хэштег #WuhanVirus в своем "Твиттере".

Госсекретарь Майк Помпео, представлявший США, отказался от комментариев, когда его спросили о разногласиях во время брифинга с журналистами в среду.

Главные пункты повестки дня этого заседания включают в себя предотвращение дальнейших кризисов в наиболее уязвимых странах мира и сохранение открытых глобальных туристических маршрутов для того, чтобы граждане могли вернуться домой.

"Сейчас не время для обвинений, сейчас время для решения этой глобальной проблемы". Мы сосредоточились на этом сегодня", - сказал г-н Помпео журналистам.

Другие страны-участницы G-7 опубликовали в среду свои собственные заявления об итогах этой встречи, хотя и не ссылались на новый коронавирус как на "Ухньский" или "Китайский", - термин, используемый президентом Трампом.