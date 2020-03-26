Минздрав РФ рекомендует врачам выписывать рецепты с максимальным сроком действия
12:00 26.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минздрав России рекомендовал медицинским работникам выписывать рецепты на лекарства для пациентов с хроническими заболеваниями с максимальным сроком действия, чтобы сократить число посещений поликлиник. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе министерства.
"Минздрав России напоминает медицинским работникам, что в период распространения новой коронавирусной инфекции особенно важно для снижения количеств контактов и соблюдения режима самоизоляции пациентами выписывать рецепты с максимально возможным сроком действия с учетом сроков курсового лечения. Это позволит пациентам максимально сократить число визитов в поликлиники", - говорится в сообщении.
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