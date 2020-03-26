Минздрав РФ рекомендует врачам выписывать рецепты с максимальным сроком действия

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минздрав России рекомендовал медицинским работникам выписывать рецепты на лекарства для пациентов с хроническими заболеваниями с максимальным сроком действия, чтобы сократить число посещений поликлиник. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе министерства.

"Минздрав России напоминает медицинским работникам, что в период распространения новой коронавирусной инфекции особенно важно для снижения количеств контактов и соблюдения режима самоизоляции пациентами выписывать рецепты с максимально возможным сроком действия с учетом сроков курсового лечения. Это позволит пациентам максимально сократить число визитов в поликлиники", - говорится в сообщении.