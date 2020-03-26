ГИБДД из-за коронавируса временно отменяет санкции за нарушение сроков регистрации машин

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госавтоинспекция в России из- за коронавируса временно отменяет санкции за нарушение сроков регистрации транспортных средств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"От применения мер административного воздействия за нарушение сроков регистрации транспортных средств сотрудниками регистрационных подразделений Госавтоинспекции рекомендовано воздержаться", - говорится в сообщении.