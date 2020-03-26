ГИБДД из-за коронавируса временно отменяет санкции за нарушение сроков регистрации машин
13:20 26.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госавтоинспекция в России из- за коронавируса временно отменяет санкции за нарушение сроков регистрации транспортных средств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.
"От применения мер административного воздействия за нарушение сроков регистрации транспортных средств сотрудниками регистрационных подразделений Госавтоинспекции рекомендовано воздержаться", - говорится в сообщении.
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