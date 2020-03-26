Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 18 регионах РФ - оперштаб

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые 182 случая заражения коронавирусом в России зафиксированы в 18 регионах страны, 136 случаев отмечены в Москве. Об этом в четверг сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 182 в 18 регионах", - сообщили в штабе. Согласно данным штаба, помимо Москвы, случаи зафиксированы в следующих регионах: в Свердловской области семь зараженных, в Санкт-Петербурге и Пермском крае - по пять, в Якутии - четыре, в Ставропольском крае, Татарстане и Челябинской области - по три случая, в Псковской, Самарской областях, Бурятии и Ханты-Мансийском автономном округе - по два случая. По одному новому случаю зафиксировано в Хакасии, Кемеровской, Новосибирской, Томской областях и Хабаровском крае.