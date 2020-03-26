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Из-за пандемии под ограничения разной степени попала половина населения Земли - СМИ

15:32 26.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Примерно половина населения планеты в той или иной степени попала под ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Это данные британского телеканала Скай Ньюс. По его подсчетам, в изоляции сейчас находятся не менее 3-х миллиардов человек, причем половина из них на жестком карантине. До конца марта закрыты школы почти в 40 странах.

Согласно сведениям американского университета Джонса Хопкинса, в настоящий момент в мире зафиксировано более 470-ти тысяч инфицированных. Скончались более 21-й тысячи человек. 115 тысяч выздоровели.  Эхо Москвы

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