Путин назвал востребованной идею продления моратория на проверки малого и среднего бизнеса
16:12 26.03.2020 Источник: RNS
Президент России Владимир Путин назвал неплохой и востребованной идею продления моратория на проверки малого и среднего бизнеса. Об этом российский лидер сказал в ходе общения с представителями предпринимательского сообщества.
«Мораторий — да, это идея неплохая, в этой ситуации вполне востребована. Мы запомним то, что вы сказали, попытаемся реализовать», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на соответствующее предложение. RNS
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