Путин назвал востребованной идею продления моратория на проверки малого и среднего бизнеса

16:12 Источник: RNS

Президент России Владимир Путин назвал неплохой и востребованной идею продления моратория на проверки малого и среднего бизнеса. Об этом российский лидер сказал в ходе общения с представителями предпринимательского сообщества.

«Мораторий — да, это идея неплохая, в этой ситуации вполне востребована. Мы запомним то, что вы сказали, попытаемся реализовать», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на соответствующее предложение. RNS