К ответственности за нарушение карантина привлечены свыше 500 человек - МВД РФ
17:32 26.03.2020 Источник: Интерфакс
Сотрудниками правоохранительных органов привлечено к ответственности более 500 лиц, нарушивших карантин, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками органов внутренних дел совместно с представителями Роспотребнадзора осуществляются проверки соблюдения карантинных мероприятий и режима самоизоляции гражданами, в первую очередь, прибывшими из-за рубежа", - сказала Волк в четверг.
"За нарушение административного законодательства, связанного с соблюдением карантинных ограничений, привлечено к ответственности более 500 лиц", - добавила Волк.
По её словам, ежедневно в проведении проверок задействуется порядка 10 тысяч сотрудников полиции.
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