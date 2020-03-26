К ответственности за нарушение карантина привлечены свыше 500 человек - МВД РФ

17:32 Источник: Интерфакс

Сотрудниками правоохранительных органов привлечено к ответственности более 500 лиц, нарушивших карантин, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками органов внутренних дел совместно с представителями Роспотребнадзора осуществляются проверки соблюдения карантинных мероприятий и режима самоизоляции гражданами, в первую очередь, прибывшими из-за рубежа", - сказала Волк в четверг.

"За нарушение административного законодательства, связанного с соблюдением карантинных ограничений, привлечено к ответственности более 500 лиц", - добавила Волк.

По её словам, ежедневно в проведении проверок задействуется порядка 10 тысяч сотрудников полиции.