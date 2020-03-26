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НОВОСТИ

Путин надеется, что коронавирус в России удастся победить раньше, чем через три месяца

18:00 26.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Коронавирус в России удастся победить раньше, чем через три месяца. На это надеется Владимир Путин. Сегодня на встрече с предпринимателями он подчеркнул, что чем жестче принимаемые сейчас меры, тем короче они будут. В Кремле уверены, что режим чрезвычайной ситуации необходимости вводить нет.

Как выразился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, де-факто эпидемии в России нет, и ситуация гораздо лучше, чем во многих странах.  Эхо Москвы

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