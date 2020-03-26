Путин надеется, что коронавирус в России удастся победить раньше, чем через три месяца
18:00 26.03.2020 Источник: Эхо Москвы
Как выразился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, де-факто эпидемии в России нет, и ситуация гораздо лучше, чем во многих странах. Эхо Москвы
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