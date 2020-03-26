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Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске - источник

18:40 26.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв с последующим пожаром произошел в жилом доме в Магнитогорске, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.

"В квартире на втором этаже жилой пятиэтажки произошел взрыв газа с последующим пожаром в 4 четырех квартирах на втором и третьем этажах. Пожару присвоен третий ранг сложности", - сказал собеседник агентства.

"Обнаружены тела двух погибших", - также сообщил источник.

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