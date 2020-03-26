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Правовое управление РПЦ считает запрет посещать храмы в Петербурге неконституционным

22:40 26.03.2020 Источник: Интерфакс

Руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) выступила с критикой распоряжения властей Петербурга запретить посещение храмов в связи с угрозой заражения коронавирусом.

"Конституция России относит право на свободу совести к числу неотъемлемых прав человека и гражданина. Такие права, согласно Основному закону и закону о свободе совести, могут быть ограничены только федеральным законом, но не актами субъектов РФ. Поэтому можно сделать вывод, что тот акт, который был принят в Санкт-Петербурге, не соответствует Конституции", - заявила игумения "Интерфаксу" в четверг.

Отвечая на вопрос, планирует ли Церковь оспорить распоряжение питерских властей, представитель патриархии заявила: "Таких планов у нас на сегодня нет".

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