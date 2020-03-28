0
0
88
НОВОСТИ

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за пандемии

10:00 28.03.2020 Источник: РБК

Родителям следует исключить прогулки с детьми, а также контакты детей с другими людьми в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующие рекомендации размещены на сайте ведомства.

Для «максимального снижения риска инфицирования» специалисты советуют не выходить из дома. Гулять следует на приусадебных участках или в лесопарковых зонах, при условии что дети ни с кем не будут общаться.

Ведомство считает, что детям лучше не выходить из дома. Однако в таком случае следует регулярно проветривать помещение, а также не реже одного раза в день делать влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Дезинфицировать также следует и упаковки продуктов после их доставки домой, сообщили в Роспотребнадзоре.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:30 28.03.2020
Компания OneWeb объявила о банкротстве
0
36
09:30 28.03.2020
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
0
162
09:00 28.03.2020
В России с сегодняшнего дня вводится ряд ограничений из-за распространения коронавируса
0
210
08:50 28.03.2020
В медцентре в Коммунарке проходят лечение более 300 пациентов
0
199
08:40 28.03.2020
Поиски пилота Су-27 в Черном море прекращены после двух суток - источник
0
244
08:30 28.03.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 26 тыс. человек, число инфицированных возросло до 565 тыс.
0
228
22:40 27.03.2020
Турция закрыла международные авиасообщения
0
777
22:08 27.03.2020
Общественный транспорт Москвы с 28 марта по 5 апреля будет работать по графику выходных
0
997
21:44 27.03.2020
В течение нерабочей недели Сотрудники Росгвардии в Москве будут работать в обычном режиме
0
1069
21:27 27.03.2020
Мантузов назвал оправданным предложение ФЗНЦ разорвать дипотношения с ПНС Ливии
0
928

Возврат к списку