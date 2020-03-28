Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за пандемии
10:00 28.03.2020 Источник: РБК
Родителям следует исключить прогулки с детьми, а также контакты детей с другими людьми в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующие рекомендации размещены на сайте ведомства.
Для «максимального снижения риска инфицирования» специалисты советуют не выходить из дома. Гулять следует на приусадебных участках или в лесопарковых зонах, при условии что дети ни с кем не будут общаться.
Ведомство считает, что детям лучше не выходить из дома. Однако в таком случае следует регулярно проветривать помещение, а также не реже одного раза в день делать влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Дезинфицировать также следует и упаковки продуктов после их доставки домой, сообщили в Роспотребнадзоре. РБК
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