Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за пандемии

10:00 Источник: РБК

Родителям следует исключить прогулки с детьми, а также контакты детей с другими людьми в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующие рекомендации размещены на сайте ведомства.

Для «максимального снижения риска инфицирования» специалисты советуют не выходить из дома. Гулять следует на приусадебных участках или в лесопарковых зонах, при условии что дети ни с кем не будут общаться.

Ведомство считает, что детям лучше не выходить из дома. Однако в таком случае следует регулярно проветривать помещение, а также не реже одного раза в день делать влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Дезинфицировать также следует и упаковки продуктов после их доставки домой, сообщили в Роспотребнадзоре. РБК