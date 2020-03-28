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НОВОСТИ

Российская вакцина от коронавируса будет готова не ранее, чем через 11 месяцев - Скворцова

11:00 28.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Скворцова: Российская вакцина от коронавируса будет готова не ранее, чем через 11 месяцев. Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали семь ее прототипов. Сейчас надо выбрать самые эффективные, сообщила в эфире «Первого канала» руководитель агентства Вероника Скворцова. По ее словам, планируется завершить все испытания к июлю, после чего начнется фаза доклинических исследований. Ранее Скворцова говорила, что испытания первой фазы завершатся в июне. На сегодняшний день разработку вакцины от COVID-19 по всему миру ведут не менее 35 лабораторий и институтов. Эксперты Всемирной организации здравоохранения полагают, что на это уйдет до полутора лет.  Эхо Москвы

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