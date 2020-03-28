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Около 24% взрослых американцев потеряли работу или не работают из-за коронавируса - опрос

13:00 28.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти четверть работоспособного населения США потеряла работу или была отправлена в отпуск без сохранения заработной платы из-за последствий распространения нового коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опубликованного в пятницу опроса общественного мнения, проведенного службой Ipsos по заказу агентства Рейтер.

23% респондентов заявили, что уже потеряли работу и были вынуждены уйти в отпуск без содержания из-за коронавируса. В эту же категорию зачислены те, кто находится дома, не работает, но сохранил свое рабочее место.

Большинство опрошенных высказались против постепенной отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, к упомянутому президентом США Дональдом Трампом сроку - 12 апреля. 81% участников социологического исследования считают необходимым и впредь не выходить на работу, оставаться дома и соблюдать безопасную дистанцию от окружающих, "несмотря [на последствия таких мер] для экономики" страны. Противоположной точки зрения придерживаются лишь 19% респондентов.

Опрос 1 112 жителей США проводился в режиме онлайн 26-27 марта. Погрешность результатов составляет 3 процентных пункта.

Министерство труда США 26 марта информировало, что более 3,2 млн американцев в течение минувшей недели подали свои первые заявки на получение пособий по безработице. В Минтруде также отметили, что речь идет о повышении более чем на 1000% по сравнению с показателем за предыдущий период.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США, которые занимают первое место в мире по данному показателю, зафиксировали более 100 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 1 544 человек, поправились 862 инфицированных.

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