Рекорд по теплу установлен в Москве в субботу

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура воздуха в Москве прогрелась в субботу до 16,3 градуса, побив предыдущий рекорд по теплу, установленный в этот день тринадцатью годами ранее. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Абсолютный максимум был в 2007 году и составлял 15,3 градуса. Сегодня уже 16,3 градуса. Рекорд побит", - сказал он.

Вильфанд не исключает, что температура еще немного подрастет в течение дня.