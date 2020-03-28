0
0
89
НОВОСТИ

Рекорд по теплу установлен в Москве в субботу

20:30 28.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура воздуха в Москве прогрелась в субботу до 16,3 градуса, побив предыдущий рекорд по теплу, установленный в этот день тринадцатью годами ранее. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Абсолютный максимум был в 2007 году и составлял 15,3 градуса. Сегодня уже 16,3 градуса. Рекорд побит", - сказал он.

Вильфанд не исключает, что температура еще немного подрастет в течение дня.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:00 28.03.2020
В Италии с начала пандемии от коронавируса умерли 10 тыс. человек
0
48
20:00 28.03.2020
В РФ закрываются все спортивные базы
0
151
19:30 28.03.2020
Представитель ВОЗ в РФ согласна, что в мае распространение коронавируса замедлится
0
206
19:00 28.03.2020
В Чечне решили отправлять на двухнедельный карантин всех въезжающий
0
214
18:30 28.03.2020
В Красноярском крае произошел природный пожар на площади 700 тыс. кв. метров - МЧС
0
248
18:20 28.03.2020
В Подмосковье по поручению губернатора дезинфицируют подъезды
0
240
18:00 28.03.2020
Бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета будет доступен уже с 1 апреля - Кириенко
0
298
17:30 28.03.2020
РФ с 30 марта временно закроет пропуск через госграницу, включая участок с Белоруссией
0
342
17:00 28.03.2020
Более 800 человек с коронавирусом умерли за сутки в Испании, 8 тысяч заразились - Reuters
0
372
16:00 28.03.2020
На нефтяном рынке США возникли отрицательные цены
0
514

Возврат к списку