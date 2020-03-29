Погода в Москве 29 марта: От летнего тепла днем до заморозков ночью
09:18 29.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода с прояснениями и до плюс 16 градусов ожидают москвичей в воскресенье днем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем в столице температура воздуха составит от 14 до 16 градусов тепла, в ночь на понедельник столбики термометра могут опуститься до минус 1 градуса.
Ожидается ветер южного и юго-западного направления со скоростью 5-10 м/с, ночью ветер усилится и сменит направление на северное, порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.
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