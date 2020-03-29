Погода в Москве 29 марта: От летнего тепла днем до заморозков ночью

09:18 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями и до плюс 16 градусов ожидают москвичей в воскресенье днем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице температура воздуха составит от 14 до 16 градусов тепла, в ночь на понедельник столбики термометра могут опуститься до минус 1 градуса.

Ожидается ветер южного и юго-западного направления со скоростью 5-10 м/с, ночью ветер усилится и сменит направление на северное, порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.