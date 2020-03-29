0
0
169
НОВОСТИ

Путин подписал поручения по итогам обращения к населению 25 марта 2020 г

11:06 29.03.2020 Источник: НГ-Online

Президент России Владимир Путин подписал ряд поручений органам исполнительной власти по итогам обращения к населению 25 марта 2020 г

Полный список поручений, опубликованный на сайт президента РФ

1. Правительству Российской Федерации:

а) обеспечить внесение в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих:

осуществление начиная с 1 апреля 2020 г. (в течение трех месяцев) за счет средств федерального бюджета ежемесячных дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал, в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно;

установление на период до 31 декабря 2020 г. включительно минимального размера пособия по временной нетрудоспособности в размере не менее одного минимального размера оплаты труда;

увеличение на период до 31 декабря 2020 г. включительно максимального размера пособия по безработице до одного минимального размера оплаты труда;

продление на шесть месяцев для налогоплательщиков, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства и осуществляющих деятельность в отраслях, определенных в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 настоящего перечня поручений, сроков уплаты налогов и авансовых платежей по налогам (за исключением налога на добавленную стоимость), включая сроки уплаты налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами;

продление на шесть месяцев для микропредприятий, осуществляющих деятельность в отраслях, определенных в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 настоящего перечня поручений, сроков уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;

снижение до 15 процентов совокупного размера тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, применяемых субъектами малого и среднего предпринимательства, в отношении части выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, превышающей минимальный размер оплаты труда.

Срок – 30 марта 2020 г.;

установление ставки налога на доходы физических лиц в размере 13 процентов в отношении дохода в виде процентов, полученных по вкладу (остаткам на счете) в банке, находящемся на территории Российской Федерации, а также в виде процента (купона) по ценным бумагам, применяемой к доходу, полученному от соответствующего вложения, размер которого превышает 1 млн. рублей в год.

Срок – 20 апреля 2020 г.;

б) определить перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в том числе в результате распространения новой коронавирусной инфекции, организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в Российской Федерации, по результатам которого обеспечивать регулярную актуализацию указанного перечня.

Доклад – до 1 апреля 2020 г., далее – ежемесячно;

в) определить перечень международных договоров Российской Федерации об избежании двойного налогообложения и обеспечить внесение в них изменений, предусматривающих налогообложение по ставке 15 процентов доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, а в случае недостижения договоренностей о внесении соответствующих изменений прекратить действие таких договоров;

г) предусмотреть направление дополнительных доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, полученных в результате обложения налогом на доходы физических лиц процентов (доходов) по депозитам и ценным бумагам, а также в результате налогообложения доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, на выплаты семьям с детьми, безработным и временно нетрудоспособным лицам.

Доклад – до 25 декабря 2020 г.

Ответственный: Мишустин М.В.

2. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить осуществление (начиная с 1 июня 2020 г.) ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Доклад – до 1 июня 2020 г.

Ответственные: Мишустин М.В., высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.

3. Правительству Российской Федерации разработать совместно с Банком России и утвердить план действий по обеспечению устойчивой динамики кредитования предприятий реального сектора экономики, предусматривающий в том числе субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставляемым таким предприятиям, а также предоставление государственных гарантий.

Срок – 15 апреля 2020 г.

Ответственные: Мишустин М.В., Набиуллина Э.С.

4. Правительству Российской Федерации совместно с Банком России:

а) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих:

предоставление заемщикам (физическим лицам и индивидуальным предпринимателям) права на обращение в банк, к иному профессиональному кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора (договора займа) в целях приостановления срока исполнения обязательств на срок до шести месяцев, а также предоставление индивидуальным предпринимателям права на обращение с требованием об уменьшении размера платежа;

определение (в качестве основания для обращения с указанным требованием) снижения дохода заявителя за месяц, предшествующий дате подачи заявления, по сравнению со среднемесячным доходом, полученным в 2019 году, на 30 процентов и более;

установление запрета для кредиторов на применение в период приостановления срока исполнения обязательств предусмотренных законодательством Российской Федерации последствий нарушения заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по соответствующим договорам, а также на обращение взыскания на заложенное имущество;

б) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных:

на предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, определенных в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 настоящего перечня поручений, права обращаться в банк, к иному профессиональному кредитору с требованием о приостановлении срока исполнения обязательств по кредитному договору на срок до шести месяцев;

на перенос графика платежей по кредитному договору (договору займа) на срок, указанный в обращении заемщика;

на установление запрета для кредиторов на применение в период приостановления срока исполнения обязательств предусмотренных законодательством Российской Федерации последствий нарушения заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по соответствующим договорам, а также на обращение взыскания на заложенное имущество.

Срок – 20 апреля 2020 г.

Ответственные: Мишустин М.В., Набиуллина Э.С.

5. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить совместно с Правительством Российской Федерации принятие проекта федерального закона № 792949–7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» в части внесудебного банкротства гражданина», предусмотрев в нем упрощение процедуры банкротства граждан, снижение стоимости и сокращение сроков такой процедуры, а также механизмы повышения доступности процедуры банкротства для малообеспеченных граждан.

Срок – 17 апреля 2020 г.

Ответственные: Володин В.В., Мишустин М.В.

6. Минтруду России совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации осуществить в апреле 2020 г. единовременную выплату отдельным категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, предусмотренную Указом Президента Российской Федерации от 7 февраля 2020 г. № 100.

Ответственные: Котяков А.О., Топилин М.А.

7. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации ускорить с учетом ранее данных поручений передачу налоговым органам информации, необходимой для начала осуществления ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Срок – 10 мая 2020 г.

Ответственные: высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:21 29.03.2020
Собянин призвал москвичей соблюдать дистанцию в общественных местах
0
114
11:20 29.03.2020
Данные по распространению коронавируса в России на 29 марта 2020
0
152
10:44 29.03.2020
Мэр Москвы: Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию
0
235
10:25 29.03.2020
В России появился президиум правительства
0
241
09:24 29.03.2020
Госдеп США пояснил свое заявление по поводу рабочих виз для врачей
0
350
09:20 29.03.2020
В штате Нью-Йорк карантин вводится не будет
0
302
09:18 29.03.2020
Погода в Москве 29 марта: От летнего тепла днем до заморозков ночью
0
296
09:12 29.03.2020
Власти Китая разблокировали авиасообщение с провинцией Хубэй
0
284
09:00 29.03.2020
Данные по распространению коронавируса на 29 марта
0
383
21:00 28.03.2020
В Италии с начала пандемии от коронавируса умерли 10 тыс. человек
0
948

Возврат к списку