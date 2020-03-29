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Данные по распространению коронавируса в России на 29 марта 2020

11:20 29.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 270 и сейчас составляет 1534 человек, зараженные выявлены в 65 регионах. Выздоровело на данный момент 64 человек, 8 человек умерло, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусом инфекции.

"В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 1534 случая. За последние сутки выписаны по выздоровлению 15 человек. За весь период выписано 64 человека. За сутки зафиксировано 4 летальных случая. Общее количество летальных случаев за весь период в России - 8", - говорится в сообщении штаба.

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