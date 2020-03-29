Минпромторг зафиксировал падение выручки в торговле до 80%
16:30 29.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выручка предприятий общественного питания, непродовольственной торговли и сферы услуг снизилась на фоне распространения коронавируса на 50-80%, необходимы срочные меры поддержки потребительского рынка. Об этом говорится в письме главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.
"Падение трафика и выручки в торговле и ресторанах уже составило от 50 до 80% в зависимости от региона (кроме продуктовой торговли). Идет колоссальный кассовый разрыв", - говорится в письме. По мнению Мантурова, это неизбежно приводит к массовым увольнениям, а выполнить все положенные по Трудовому кодексу обязательства перед работниками бизнес не сможет.
НОВОСТИ
- 16:50 29.03.2020
- Потребительский рынок, кроме продуктового надо "поставить на паузу" - Мантуров
- 14:58 29.03.2020
- Песков рассказал, как создавался текст обращения Путина к гражданам 25 марта
- 13:45 29.03.2020
- Нефть постепенно превращается в "черное барахло" - СМИ
- 12:49 29.03.2020
- Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов
- 11:21 29.03.2020
- Собянин призвал москвичей соблюдать дистанцию в общественных местах
- 11:20 29.03.2020
- Данные по распространению коронавируса в России на 29 марта 2020
- 11:06 29.03.2020
- Путин подписал поручения по итогам обращения к населению 25 марта 2020 г
- 10:44 29.03.2020
- Мэр Москвы: Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию
- 10:25 29.03.2020
- В России появился президиум правительства
- 09:24 29.03.2020
- Госдеп США пояснил свое заявление по поводу рабочих виз для врачей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать