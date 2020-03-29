Минпромторг зафиксировал падение выручки в торговле до 80%

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выручка предприятий общественного питания, непродовольственной торговли и сферы услуг снизилась на фоне распространения коронавируса на 50-80%, необходимы срочные меры поддержки потребительского рынка. Об этом говорится в письме главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

"Падение трафика и выручки в торговле и ресторанах уже составило от 50 до 80% в зависимости от региона (кроме продуктовой торговли). Идет колоссальный кассовый разрыв", - говорится в письме. По мнению Мантурова, это неизбежно приводит к массовым увольнениям, а выполнить все положенные по Трудовому кодексу обязательства перед работниками бизнес не сможет.