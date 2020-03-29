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Умер писатель Юрий Бондарев

19:10 29.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев умер в воскресенье в Москве на 97-м году жизни. Об этом корр. ТАСС сообщила его жена Валентина Бондарева.

"Юрия Васильевича не стало сегодня днем. Он умер дома. Сейчас со мной вся семья, все здесь", - сказала она.

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