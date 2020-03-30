Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 1,8 тыс. человек
12:32 30.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 302 и сейчас составляет 1836 человек в 71 регионе страны. Выздоровело на данный момент 66 человек, 9 человек умерли, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
"В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 1836 случаев коронавирусной инфекции в 71 регионе. За сутки выписаны по выздоровлению 2 человека. За весь период по России выздоровело 66 человек. За сутки зафиксирован 1 летальный случай в Псковской области. За весь период умерло 9 человек", - говорится в сообщении штаба.
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