В мире от коронавируса уже умерли около 34-х тысяч человек

13:05 Источник: Эхо Москвы

Во всем мире от коронавируса уже умерли около 34-х тысяч человек. Более 700 тысяч инфицированы. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса. На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения Соединенные Штаты. В Европе по количеству заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. Эхо Москвы